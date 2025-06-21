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Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Олександр Булава — 21 червня 2025, 17:43
Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Олег Дорощук
Getty Images

Український стрибун у висоту Олег Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи-2025 у Мадриді, Іспанія.

Про це заявив спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

Причиною відсутності Дорощука стала травма коліна. Його замінить Дмитро Нікітін — переможець командного чемпіонату України.

Нагадаємо, востаннє Дорощук виступав на початку червня на етапі Діамантової ліги у Римі, де з результатом 2,30 м посів друге місце.

Україну на командному чемпіонаті Європи представлять 43 спортсмени, які будуть представлені у 19 видах програми континентальної першості.

Турнір буде тривати з 27 по 29 червня.

Напередодні Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Олег Дорощук

Олег Дорощук

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