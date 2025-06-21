Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Український стрибун у висоту Олег Дорощук пропустить командний чемпіонат Європи-2025 у Мадриді, Іспанія.

Про це заявив спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

Причиною відсутності Дорощука стала травма коліна. Його замінить Дмитро Нікітін — переможець командного чемпіонату України.

Нагадаємо, востаннє Дорощук виступав на початку червня на етапі Діамантової ліги у Римі, де з результатом 2,30 м посів друге місце.

Україну на командному чемпіонаті Європи представлять 43 спортсмени, які будуть представлені у 19 видах програми континентальної першості.

Турнір буде тривати з 27 по 29 червня.

Напередодні Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі.