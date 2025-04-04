Український легкоатлет підтримав скандальні висловлювання Поворознюка про жіночий футбол

Український стрибун у висоту Вадим Кравчук підтримав скандальні висловлювання президента Інгульця Олександра Поворознюка про жіночий футбол, після яких його звинуватили в сексизмі.

Про це повідомляє Суспільне.

На сторінці Суспільне спорт в Instagram була опублікована колективна відповідь жіночої збірної України Поворознюку. В коментарях до поста Кравчук вирішив підтримати президента Інгульця. Головним його аргументом було те, що жінки не є військовозобов’язаними.

"Підтримую жіночий футбол, але на рівні з чоловіками можете бути також в окопах. Мені подобається жіночий футбол, але я не бачу сенсу, коли гравець [жіночого футболу] пише, що стоїть на одному рівні з чоловіками. Як може рівнятися жінка з чоловіком, якщо жіночі права зараз повністю вільні – хочете, їдьте за кордон, що хочете робіть. Створюйте нові сім’ї за кордоном, а чоловіків ловлять як собак, то хто з ким може порівнятись", – написав Кравчук.

28-річний Кравчук – учасник чемпіонату Європи 2025 року в приміщенні. Там він закінчив виступи на висоті в 2,18 м, не подолавши кваліфікацію.