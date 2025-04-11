Дорощук – про можливість піти добровольцем на фронт: Були такі думки
Олег Дорощук
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Український стрибун у висоту Олег Дорощук прокоментував можливість піти на фронт добровольцем, як це робили інші спортсмени.
Легкоатлет поспілкувався з XSPORT.
– Якби ви були не в спорті чи стали б добровольцем на захист України?
– Мабуть, так. Мабуть, у всіх нас ще з початку війни такі були думки, – коротко відповів Дорощук.
Зазначимо, що у березні Олег став першим в історії України стрибуном, який виграв золото чемпіонату Європи у приміщенні.
Раніше український тенісист Сергій Стаховський розповів про своє рішення стати до лав ЗСУ у лютому 2022 року.