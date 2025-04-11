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Дорощук – про можливість піти добровольцем на фронт: Були такі думки

Володимир Максименко — 11 квітня 2025, 13:20
Дорощук – про можливість піти добровольцем на фронт: Були такі думки
Олег Дорощук
Getty Images

Український стрибун у висоту Олег Дорощук прокоментував можливість піти на фронт добровольцем, як це робили інші спортсмени.

Легкоатлет поспілкувався з XSPORT.

– Якби ви були не в спорті чи стали б добровольцем на захист України?

– Мабуть, так. Мабуть, у всіх нас ще з початку війни такі були думки, – коротко відповів Дорощук.

Зазначимо, що у березні Олег став першим в історії України стрибуном, який виграв золото чемпіонату Європи у приміщенні.

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