ЗСУ ліквідували колишнього гравця молодіжної збірної України з футзалу Алєксєя Яблонського, який після анексії Криму перейшов на бік окупантів.

Про це повідомили російські ЗМІ.

У складі Севастополя Яблонський брав участь у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. Після окупації півострова грав за Кримтеплицю, Бахчисарай та Кафу.

Дата та обставини загибелі зрадника невідомі, але зазначається, що у нього залишилось двоє дітей.

Раніше Збройні сили України ліквідували Олександра Работницького – срібного призера Паралімпійських ігор 2020 року.