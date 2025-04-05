Було страшно, – Стаховський розповів про рішення стати на захист України

Колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про своє рішення взяти до рук зброю у лютому 2022 року.

Слова спортсмена з пресконференції під час благодійної події від Svitolina Foundation наводить кореспондент "Чемпіона" Богдан Войченко.

"Це було важке рішення. Величезна кількість людей розуміла, що не зробити цього – не варіант. Було страшно, не буду брехати, що я герой. Але якщо я цього б не зробив, то не зміг би жити й дивитись в очі своїм дітям.

Мені щастить. Величезна кількість сімей втратила своїх близьких на війні. Нам потрібно бути завжди готовими і ніколи їх не пробачати. Головне, щоб усі ці жертви були за щось. І вони вже є за щось – ми маємо свій прапор, маємо свою державу.

Якщо сюди прийдуть росіяни, то вони нас просто знищать. Ми повинні давати відсіч", – розповів Стаховський.