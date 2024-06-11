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Україна не кваліфікувалася до фіналу чемпіонату Європи в чоловічій естафеті 4х400

Станіслав Лисак — 11 червня, 12:53
Україна не кваліфікувалася до фіналу чемпіонату Європи в чоловічій естафеті 4х400

Чоловіча збірна України з бігу не змогла кваліфікуватися до фіналу естафети чемпіонату Європи з легкої атлетики на дистанції 4х400.

Україну представили Олександр Погорілко, Ростислав Голубович, Микита Родченков і Данило Даниленко. Українська четвірка показала найкращий результат у сезоні — 3:05,86, однак посіла лише шосте місце в першому забігу.

Зазначимо, що у вирішальний етап змагань потрапляли топ-3 найкращих команд кожного забігу та дві найшвидші четвірки загального заліку, які ще не кваліфікувалися.

Наразі в активі України чотири медалі на континентальній першості. Напередодні Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золото та бронзу у стрибках у висоту. Також бронза в активі Людмили Оляновської (спортивна ходьба на 20 км) та Михайла Кохана (метання молота)

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