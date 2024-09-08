Геращенко виграла бронзовий тур у Брешії

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко посіла перше місце на бронзовому рівні Континентального туру в італійській Брешії.

Українка подолала 1,86 метра. Своєю чергою 1,90 метра підкорити вже не вдалося. Попри це, такої висоти виявилося достатньо для перемоги, адже інші три суперниці, що також подолали 1,86 м, показали гірший результат за спробами.

Стрибки у висоту. Етап бронзового рівня Континентального туру. Брешія

1. 🥇 Ірина Геращенко (Україна) — 1,86 метра;

2. 🥈 Наґіса Такахасі (Японія) — 1,86;

3. 🥉 Лія Апостоловскі (Словенія) — 1,86.

Нагадаємо, раніше Геращенко стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту. Також Напередодні українка здобула бронзу на етапі Діамантової ліги.