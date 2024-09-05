Магучіх виграла дощовий етап Діамантової ліги у Цюриху

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової Ліги у швейцарському Цюріху, що супроводжувався проливним дощем.

Після двох невдалих спроб 1.93 м 22-річна дніпрянка перенесла єдину спробу на 1.96 м — і вона стала успішною. Далі спортсменка замовила 2.01 м, але цю висоту не подолала.

Зазначимо, що австралійка Нікола Оліслагерс, яка стала срібною призеркою, взяла позначку 1,93 з першою спроби, а Ірина Геращенко — з третьої.

Зрештою Магучіх стала єдиною, хто впорався з висотою 1.96. Геращенко завершила змагання на третій позиції.

Загальний залік Діамантової Ліги після 14 етапів

1. Ярослава Магучіх 32 очки (Україна)

2. Нікола Оліслагерс 25 очок (Австралія)

3. Ірина Геращенко 25 очок (Україна)

4. Елеанор Патерсон 25 очок Австралія)

5. Ангеліна Топич 22 очки (Сербія)

6. Лія Апостоловські 17 очок (Словенія)

Зазначимо, що фінал відбудеться на наступних вихідних у Брюселі.

Нагадаємо, що цього сезону Ярослава виступала на етапах Діамантової ліги у Стокгольмі та Парижі. Вона виграла обидва змагання.

Також Магучіх декілька тижнів тому здобула золото на Олімпійських іграх-2024. Ірина Геращенко зуміла завоювати бронзову медаль.