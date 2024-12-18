Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук пропустить чемпіонат світу та Європи в приміщенні через відновлення від пошкодження.

Про це представниця Хмельниччини розповіла порталу Суспільне Спорт.

З початку 2024 року українка пропустила чемпіонати світу та Європи і змогла виступити лише на одному етапі Діамантової ліги в Монако та на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де посіла 11 місце.

"Працюємо у відновлювальному режимі. Зимовий сезон буду пропускати, під час нього зосереджу увагу на фізичному та моральному відновленні. Зараз більш спокійний етап кар'єри, коли є час приділити увагу тим місцям, які були не на часі, поки ми готувалися до Олімпіади".

Також Бех-Романчук заявила, що взяла паузу для відновлення свого психологічного стану. Нагадаємо, що українка стикалася з гейтом після ігор у Парижі.

"Наскільки вдалося вже відновитися? Якщо говорити за фізичний стан, відновлення йде гарно, почуваюся значно краще, і проблема з травмою — ситуація теж краща. Якщо говорити про моральний стан, то я ще відчуваю потребу в часі, і саме у зв'язку з цим взяли паузу, щоб відновитися психологічно, і потім перед літнім сезоном бути у повній бойовій готовності".

Своє повернення на доріжку Марина Бех-Романчук планує вже в березні 2025 року.

"Плануємо з березня. У зв'язку з тим, що чемпіонат світу доволі пізно, сезон буде затяжний. Плануємо почати поступово з березня, щоб на літній сезон бути у повній бойовій готовності. Коли перші змагання будуть? Важко сказати. Календар з'явився, але поки з ним не ознайомлювалися. Ми вирішили, що наразі це може зачекати і будемо з ним детально знайомитися наприкінці зими, коли плануватимемо свою підготовку", – підсумувала спортсменка.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні відбудеться з 6 по 9 березня, а чемпіонат світу з 21 по 23 березня 2025 року.

На європейських першостях у приміщенні в Марини Бех-Романчук дві медалі – золото у 2021-му та бронза у 2019 році. На чемпіонатах світу в приміщенні українка зуміла здобути срібло у 2022 році.