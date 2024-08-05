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Бех-Романчук: Моя сім'я зіштовхнулась з гейтом після Олімпійських ігор

Станіслав Лисак — 5 серпня, 08:34
Бех-Романчук: Моя сім'я зіштовхнулась з гейтом після Олімпійських ігор

Українка Марина Бех-Романчук зіткнулася з гейтом після фіналу Олімпійських ігор-2024 з потрійного стрибка, де вона посіла 11-те місце (13.98 м).

Про це легкоатлетка написала у своєму Instagram.

"Моя сім'я після цих Олімпійських ігор зіштовхнулась з гейтом, це дуже боляче. Боляче те, що у нас є такі люди, які поливають брудом спортсменів, що працюють як шалені, віддають своє фізичне та психологічне здоров'я заради медалей та перемог, заради того, щоб підіймати український прапор та прославляти нашу Україну.
Але добрих та щирих значно більше. Я хочу подякувати за шалену підтримку, подякувати кожному за всі теплі слова, за те, що ви такі чудові люди. Я щаслива, що ви є, щаслива, що у моєму житті є такі неймовірні та сонячні люди. Саме завдяки вам та разом з вами ми зробимо все можливе для нашого кращого майбутнього", — написала Бех-Романчук
Instagram Марини Бех-Романчук

Нагадаємо, золоту нагороду у потрійному стрибку виграла представниця Домініки Теа Лафон, яка показала результат 15,02 м. Срібло здобула представниця Ямайки Шаніка Томас 14.87 м, бронза в американки Жасмін Мур — 14,67 м.

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