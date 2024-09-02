🥇 Українець Цвєтов виграв третє в кар'єрі золото Паралімпійських ігор

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 100 метрів серед представників класу Т35.

Українець Ігор Цвєтов впевнено виграв золоту медаль, зупинившись за чотири соті секунди від світового рекорду.

1. 🥇 Ігор Цвєтов (Україна) — 11,43

2. 🥈 Артем Калашян ("нейтральний") — 11,70

3. 🥉 Дмітрій Сафронов ("нейтральний") — 11,79

На минулій Паралімпіаді 2021 року Ігор Цвєтов, який здобув тоді срібло, запам'ятався тим, що відмовився від спільного фото з росіянами на п'єдесталі.

Для збірної України це 33-я медаль у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 5 золотих, 12 срібних нагород і 16 бронзових.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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