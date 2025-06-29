Україна вилетіла з першого дивізіону командного чемпіонату Європи

Збірна України з легкої атлетики вилетіла з першого дивізіону командного чемпіонату Європи за підсумками змагань у Мадриді.

У 37 дисциплінах українці заробили 231 очко та посіли 14 місце з 16. До 13 сходинки, яка дозволяла залишитися в еліті українській команді не вистачило 13,5 очок.

Зауважимо, що протягом змагань, що відбулися в столиці Іспанії, українські легкоатлети 6 разів підіймалися на подіум. Загалом Україну представляли 43 спортсмени (22 чоловіки та 21 жінка) у 19 дисциплінах.

Сьогодні, 29 червня, Ярослава Магучіх стала першою у стрибках у висоту, а Артур Фельфнер посів друге місце в метанні списа.

У п'ятницю, 27 червня, Михайло Кохан здобув перемогу в метанні молота, Владислав Шепелєв став третім у потрійному стрибку, а Олександр Погорілко фінішував другим у бігу на 400 метрів.

На старті командного ЧЄ Марина Килипко зайняла друге місце у секторі для стрибків з жердиною.

Разом з Україною не зуміли зберегти прописку в еліті Фінляндія та Литва, замість них до першого дивізіону кваліфікувалися Бельгія, Словенія та Норвегія, які стали призерами другого.