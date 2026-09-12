Домініканка Пауліно стала абсолютною чемпіонкою світу на дистанції 400 метрів
Представниця Домініканської Республіки Марілейді Пауліно стала переможницею у фіналі бігу на 400 метрів на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.
Вона подолала дистанцію за 49,07 секунди.
Другою фінішувала норвежка Генрієтте Єгер, яка показала час 49,28 секунди. Третє місце виборола представниця Ямайки Нікіша Прайс – 49,56.
Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики
Біг на 400 метрів, жінки
- Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) – 49,07
- Генрієтте Єгер (Норвегія) – 49,28
- Нікіша Прайс (Ямайка) – 49,56
Нагадаємо, у чоловічому фіналі на цій дистанції перемогу з національним рекордом здобув представник Ботсвани Бусанг Коллен Кебінатшипі.
Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.
Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.