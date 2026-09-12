Кебінатшипі з національним рекордом Ботсвани виграв фінал абсолютного ЧС-2026 у бігу на 400 метрів

Представник Ботсвани Бусанг Коллен Кебінатшипі здобув перемогу у фіналі бігу на 400 метрів в межах абсолютного чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики, встановивши національний рекорд своєї країни.

Кебінатшипі подолав дистанцію за 43,39 секунди.

Друге місце посів американець Рай Бенджамін із результатом 44,15 секунди. Третє місце виборов представник Тринідаду і Тобаго Джерім Річардс, який показав час 44,23 секунди.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 400 метрів, чоловіки

Бусанг Коллен Кебінатшипі (Ботсвана) – 43,39 NR Рай Бенджамін (США) – 44,15 Джерім Річардс (Тринідад і Тобаго) – 44,23

Турнір проходить 11-13 вересня 2026 року в Будапешті (Угорщина). Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в неділю, 13 вересня.