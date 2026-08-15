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Тамбері подякував Дорощуку після фіналу Євро: Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей

Сергій Шаховець — 15 серпня 2026, 07:10
Тамбері подякував Дорощуку після фіналу Євро: Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей
Джанарко Тамбері і Олег Дорощук
Getty Images

Чотириразовий чемпіон Європи зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері звернувся до українця Олега Дорощука після напруженого фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у Бірмінгемі.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

Після завершення змагань італієць подякував українському спортсмену за боротьбу та високий рівень конкуренції.

"Ти змусив мене вийти за межі моїх можливостей. Дякую", – сказав Тамбері Дорощуку.

Італієць Тамбері здобув золоту медаль із результатом 2,32 м. Дорощук посів друге місце, подолавши 2,30 м, і став срібним призером чемпіонату Європи.

Для 25-річного українця це вже друга медаль континентальної першості в кар'єрі. Два роки тому Дорощук виборов "бронзу" на чемпіонаті Європи в.

Напередодні фіналу італійський стрибун Маттео Сіолі назвав Дорощука головним фаворитом змагань.

Нагадаємо, що у березні цього року уродженець Кропивницького став першим в історії України чемпіоном світу у стрибках у висоту у приміщенні.

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