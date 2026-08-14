Італійський стрибун: Дорощук зараз найсильніший у стрибках у висоту

Італійський стрибун Маттео Сіолі назвав українця Олега Дорощука головним фаворитом стрибків у висоту на чемпіонаті Європи 2026 року в англійському Бірмінгемі.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Хто для мене головний суперник? Олег Дорощук, той великий хлопець. Він дуже небезпечний, дуже сильний. Цей сезон для нього важливий, і ми знаємо, що зараз він найсильніший у стрибках у висоту", – заявив Сіолі.

Нагадаємо, 11 серпня Дорощук відібрався до фіналу чемпіонату Європи-2026 у стрибках у висоту. Сам фінал відбудеться у п'ятницю, 14 серпня, початок змагань – о 22:00 за київським часом. Маттео Сіолі також став одним із 13 учасників фінального раунду європейської першості.