Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Олімпійські ігри-2024

Чинний олімпійський чемпіон у стрибках у висоту достроково вибув із боротьби у фіналі Парижа-2024

Ігор Чернявський — 10 серпня, 21:17
Чинний олімпійський чемпіон у стрибках у висоту достроково вибув із боротьби у фіналі Парижа-2024

Чемпіон Токіо-2021 зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері не зміг потрапити на п’єдестал у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Італійцю не підкорилася висота 2,27 метра. Він посів 11 місце та вибув із боротьби за медалі. Зазначимо, що за кілька годин до змагань Джанмарко забрала швидка. Відомо, що у Тамбері є проблеми з каменями в нирках.

Цікаво і те, що на церемонії відкриття Ігор Тамбері був прапороносцем збірної Італії.

Чемпіон веде текстову трансляцію 15-го дня Олімпійських ігор-2024.

Олімпійські ігри-2024 Джанмарко Тамбері

Джанмарко Тамбері

До біса хороші: олімпійський чемпіон розхвалив українських стрибунів

Останні новини