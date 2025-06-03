Зірковий італійський стрибун розпочне сезон на етапі Діамантової ліги в Римі

Зірковий італійський стрибун у висоту Джанмарко Тамбері приєднався до числа учасників домашнього етапу Діамантової ліги в Римі.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Для Тамбері це буде перший старт у 2025 році. Востаннє 33-річний італієць виступав у вересні 2024 року, коли виграв фінал Діамантової ліги в бельгійському Брюсселі. У зимових змаганнях він не виступає з 2022 року.

Тамбері є олімпійським чемпіоном, переможцем Діамантової ліги, чемпіоном світу та Європи у стрибках у висоту. Свій особистий рекорд (2,37 м) він встановив у червні минулого року саме на етапі Діамантової ліги в Римі.

Цього року турнір у Римі відбудеться у п’ятницю, 6 червня. Окрім Тамбері, на цих змаганнях свій сезон відкриватиме також українець Олег Дорощук.