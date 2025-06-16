Це щось особливе, – Дюплантіс прокоментував свій 12-й світовий рекорд

Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс вчергове побив рекорд світу в стрибках із жердиною. Це сталося на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі, тому, за словами спортсмена, відчувається по особливому.

Його цитує Суспільне Спорт.

" Це щось особливе – одне з найособливіших відчуттів, які я коли-небудь мав. Я двічі встановлював світовий рекорд на чемпіонатах, на чемпіонаті світу, на Олімпійських іграх і так далі, але це щось інше. Мені здається, тут, коли на трибунах усі – шведи, моя сім’я, друзі, стільки близьких мені людей... Я ніби виступав від імені всіх у цьому натовпі, і це було щось більше, ніж просто я сам ", – сказав Дюплантіс.

Таким чином, Дюплантіс побив світовий рекорд вже 12-й раз у кар’єрі. Вперше він зробив це у лютому 2020 року, взявши висоту в 6,17 метра. Після цього швед 11 разів покращував попередній рекорд на 1 см.

Нагадаємо, у жіночих стрибках у висоту на етапі у Стокгольмі Ярослава Магучіх посіла друге місце, програвши Ніколі Оліслагерс.