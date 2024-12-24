У 2024 році ніхто не зробив більше для спортивної слави України: Саладуха – про Магучіх

Президентка федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) та народна депутатка Ольга Саладуха прокоментувала спортивні успіхи Ярослави Магучіх у 2024 році.

Саладуха опублікувала допис на своїй сторінці у Facebook.

"Ярослава Магучіх – найкраща. Вчора наша зірка легкої атлетики отримала заслужену нагороду від НОК в межах конкурсу Найкращий спортсмен року", – написала Саладуха.

Також народна депутатка назвала рішення Національного олімпійського комітету (НОК) безальтернативним, адже вважає, що ніхто не зробив у 2024 році більше для спортивної слави України за Магучіх.

"Безальтернативне рішення. В році, що завершується, ніхто не зробив більше для спортивної слави України. Ярослава не лише показала свою майстерність, не лише продемонструвала можливості українського спорту, але й задала високу планку для майбутніх поколінь атлетів з усього світу", – йдеться у допису Саладухи.

Нагадаємо, у п’ятницю, 20 грудня, НОК визначив найкращих спортсменів 2024 року. Найкращою спортсменкою України у році, що минає, було визнано легкоатлетку Ярославу Магучіх.

Найкращим спортсменом року став боксер – Олександр Хижняк.

У 2024-му Ярослава здобула золото на Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту, а також встановила новий світовий рекорд.

Напередодні НОК України також визначив найкращих юних спортсменів 2024-го.