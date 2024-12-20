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НОК України визначив найкращих спортсменів 2024 року

Володимир Максименко — 20 грудня 2024, 18:55
НОК України визначив найкращих спортсменів 2024 року
Ярослава Магучіх та Олександр Хижняк
Фото НОК

Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменів року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Найкращою спортсменкою за підсумками 2024 року стала Ярослава Магучіх – чемпіонка XXXIII олімпійських ігор та чемпіонка Європи зі стрибків у висоту.

У номінації найкращий спортсмен року переміг Олександр Хижняк. Боксер став переможцем Олімпійських ігор у Парижі у категорії до 80 кг.

Наставників спортсменів Тетяну Степанову та Олександра Хижняка (батько боксера) визнано найкращими тренерами року.

Церемонія нагородження відбудеться у понеділок, 23 грудня.

Зазначимо, що раніше НОК оголосив найкращих юних спортсменів 2024 року.

Ярослава Магучіх НОК України Олександр Хижняк

Ярослава Магучіх

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