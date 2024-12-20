НОК України визначив найкращих спортсменів 2024 року

Національний олімпійський комітет України визначив найкращих спортсменів року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Найкращою спортсменкою за підсумками 2024 року стала Ярослава Магучіх – чемпіонка XXXIII олімпійських ігор та чемпіонка Європи зі стрибків у висоту.

У номінації найкращий спортсмен року переміг Олександр Хижняк. Боксер став переможцем Олімпійських ігор у Парижі у категорії до 80 кг.

Наставників спортсменів Тетяну Степанову та Олександра Хижняка (батько боксера) визнано найкращими тренерами року.

Церемонія нагородження відбудеться у понеділок, 23 грудня.

Зазначимо, що раніше НОК оголосив найкращих юних спортсменів 2024 року.