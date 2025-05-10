Помилка суддів позбавила Левченко третього місця на What Gravity Challenge

Організатори комерційного турніру What Gravity Challenge в Досі припустились помилки, через яку українська стрибунка у висоту Юлія Левченко втратила своє місце на подіумі.

Планку у 1.96 м подали не тільки наша спортсменка, а ще й дві інші – Елеонора Паттерсон та Марія Жодзік.

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Під час оголошення результатів польсько-білоруської спортсменки навпроти її прізвища значилось DNF – анулювання результатів. Так стало через те, що стрибунка взяла з третьої спроби висоту 1.96 та відмовилась від наступного стрибка. У другій спробі Жодзік зупинилась ще під час розбігу, але організатори помилково зафіксували усі відмови та анулювання результатів.

Втім, вже на чоловічих змаганнях судді заявили про власну помилку та повернули Жодзік її спробу, а з ним й третє місце. Таким чином, Левченко фінішувала на турнірі четвертою.

Зазначимо, що переможницею турніру серед жінок стала інша українка Ярослава Магучіх.