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У віці 21 року раптово померла австралійська легкоатлетка

Микола Літвінов — 4 серпня 2026, 14:20
У віці 21 року раптово померла австралійська легкоатлетка
Наташа Уорд
Sutherland District Athletics Club

У віці 21 року пішла з життя австралійська легкоатлетка Наташа Ворд.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Причини смерті молодої спортсменки не розголошуються.

Зауважимо, що Ворд була бігункою на середні дистанції. На юнацькому рівні вона ставала призеркою змагань NSW All Schools та вигравала нагороди внутрішнього турніру UniSport на дистанції 1500 м. А цієї весни здобула "бронзу" міжнародного етапу UniSport на 800-метрівці.

Окрім цього, австралійка була членкинею клубу легкої атлетики округу Сазерленд та регулярно виступала на літніх та зимових естафетах. Також відомо, що атлетка здобувала вищу освіту у Сіднейському університеті Маккуорі, вивчаючи спортивні науки.

Нагадаємо, що напередодні загинула футболістка марокканського клубу Магреб Атлетик Тетуан Фатен Бен Амар Ель Азізі під час спроби дістатися до іспанського міста Сеута.

Також нещодавно помер титулований американський боулер Якоб Баттурфф на 33-му році життя.

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