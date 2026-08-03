Україна не використала усі ліцензії для участі на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики

Федерація легкої атлетики України свідомо відмовилася від повної заповненості усіх квот на чемпіонат Європи-2026, який відбудеться 10-16 серпня у британському Бірмінгемі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За підсумками основної частини відбору українська команда здобула 34 ліцензії, після чого внаслідок перерозподілу квот ця кількість збільшилася до 38. Однак аж 13 ліцензіями українці не скористалися.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Романюк пояснив таке рішення української сторони. Він зазначив, що більшість атлетів не виконали критерії відбору, зокрема на чемпіонаті України.

"По кожному спортсмену, хто відбирався по добору, було заслухано аргументацію у той чи інший бік. Звичайно, ці рішення не приймаються легко, бо ми розуміємо, що це і представництво команди, але також це впливає на загальний виступ збірної і на його успішність", – заявив наставник.

Цікаво, що спортсменам, які пройшли за добором, але не були затверджені за кошт державного фінансування, запропонували поїхати на Євро-2026 за особисті гроші. На таку пропозицію припали стрибуни з жердиною Владислав Малихін і Марина Килипко.

"Така практика, я знаю, є і в інших країнах. Враховуючи те, що у нас зараз війна і складне фінансове становище, то ми так само обмежили (склад – прим. ред.) і на юніорський чемпіонат світу, встановили внутрішні критерії Федерації легкої атлетики. Були нормативи всесвітні – ми ще їх підняли. Так само і тут", – наголосив Романюк.

Нагадаємо, що на Євро-2026 Україну на ньому представлятимуть 25 атлетів і атлеток. У заявку "синьо-жовтих" не потрапила Юлія Левченко. Стрибунка у висоту пропускає європейську першість, аби запобігти рецидиву травми, яку вона отримала у червні.