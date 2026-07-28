Українці здобули 34 путівки на чемпіонат Європи-2026

Збірну України на чемпіонаті Європи 2026 року з легкої атлетики представлять 34 спортсмени у 20 різних дисциплінах.

Про це повідомляє пресслужба Європейської федерації легкої атлетики, яка опублікувала список учасників турніру.

Повний список спортсменів визначився відповідно до оновленого відбіркового рейтингу. Також відбиралися спортсмени, що виконали встановлені нормативи.

Представники України, які братимуть участь у Євро-2026:

400 м, чоловіки: Олександр Погорілко — за рейтингом

110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський — за рейтингом

400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук — за рейтингом

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх — як чинна чемпіонка Європи, Юлія Левченко, Ірина Геращенко — за нормативом

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук — за нормативом, Дмитро Нікітін — за рейтингом

Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін — за рейтингом

Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська — за нормативом

Стрибки у довжину, чоловіки: Владислав Мазур — за рейтингом

Потрійний стрибок, жінки: Ольга Корсун, Анна Красуцька — за рейтингом

Потрійний стрибок, чоловіки: Максим Ванякін — за рейтингом

Штовхання ядра, жінки: Ольга Голодна — за рейтингом

Метання молота, жінки: Ірина Климець — за рейтингом

Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан — за нормативом

Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер — за нормативом

Марафон, жінки: Ольга Нижник, Вікторія Калюжна — за рейтингом

Марафон, чоловіки: Віталій Шафар — за рейтингом

Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Ганна Шевчук, Марія Сахарук — за нормативом; Олена Собчук, Валерія Шоломіцька — прохідні за рейтингом, але поза квотою

Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук, Олена Собчук — за нормативом

Спортивна ходьба, півмарафон: Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний — за нормативом, Іван Банзерук — прохідний за рейтингом, але поза квотою

Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук — за нормативом; Ігор Главан — прохідний за нормативом, але поза квотою; Єгор Шелест — прохідний за рейтингом, але поза квотою.

Це ще не остаточний список учасників Євро від України – можливий перерозподіл ліцензій, який триватиме до 30 липня включно.

Чемпіонат Європи-2026 відбудеться з 10 до 16 серпня у Бермінгемі.