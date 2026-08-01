Тренер збірної України пояснив причину відсутності Левченко в остаточній заявці на чемпіонат Європи-2026

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко пропустить чемпіонат Європи-2026, аби запобігти рецидиву травми, якої вона зазнала у червні.

Про це у коментарі Суспільне Спорт повідомив тренер команди Олександр Романюк.

"Було ухвалено спільне рішення не ризикувати і не викликати рецидив травми – пропустити чемпіонат Європи, оскільки все одно в олімпійському циклі головною метою залишається саме Олімпіада", – розповів Романюк.

Джерело зазначає, що Юлія продовжує відновлення від травми та уже проводила стрибкові тренування.

У сезоні стрибків у висоту залишається провести ще два етапи та фінал Діамантової ліги, а також перший абсолютний чемпіонат світу у вересні, де Левченко може виступити.

Чемпіонат Європи-2026 відбудеться з 10 до 16 серпня у Бермінгемі. Із остаточною заявкою збірної України можна ознайомитися у цій новині.