Магучіх пройшла до фіналу Євро-2025, Табашник та Чумаченко не подолали кваліфікацію

Ярослава Магучіх стала єдиною українкою, яка змогла здобути місце в фіналі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні.

Кваліфікація починалася з виступів інших двох українок, Катерини Табашник та Юлії Чумаченко. Олімпійська чемпіонка 2024 року приєдналася до них пізніше.

Українки впевнено взяли перші дві планки, після чого у Чумаченко виникли проблеми з 1,85 метри. Витративши всі три спроби, Юлія завершила свій виступ на підсумковому 15-му місці.

Табашник у свою чергу з другої спроби взяла цю висоту, після чого на планці 1,89 метри до змагань приступила Магучіх.

Цього дня Ярослава виконала всього один стрибок, легко взявши 1,89 метри. На жаль, Катерина не змогла повторити цей результат землячки – для Табашник кваліфікація завершилася.

У підсумку до фіналу вийшли дев'ять лекгоатлеток, включаючи Магучіх, яким не довелося стрибати норматив 1,92 метри. За континентальне "золото" разом з Ярославою змагатимуться Морган Лейк, Енгла Нільссон, Імке Оннен, Ангеліна Топич, Марія Вукович, Елізабет Пігела, Ліліанна Баторі та Крістіна Гонзель.

Фінальні стрибки пройдуть у неділю, 9 березня. Старт змагань запланований на 18:05 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора серед чоловіків у стрибках у висоту до фіналу ЧЄ-2025 кваліфікувалися Олег Дорощук та Дмитро Нікітін.