Деркач з особистим рекордом здобула перемогу на чемпіонаті Європи

Італійська легкоатлетка українського походження Дар'я Деркач уперше в кар'єрі стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

У фіналі Євро в Бірмінгемі 33-річна уродженка Вінниці здобула золоту медаль, показавши результат 14,60 метра. Цей стрибок став новим особистим рекордом спортсменки, а також найкращим результатом сезону в Європі.

Раніше найкращим результатом Дар'ї на континентальній першості було срібло чемпіонату Європи в приміщенні-2023 у Стамбулі.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики. Потрійний стрибок

Дарʼя Деркач (Італія) – 14,60 м Салія Гісс (Бельгія) – 14,46 м Александра Начева (Болгарія) – 14,40 м

Деркач народилася у Вінниці 27 березня 1993 року. У 2002 році разом із родиною переїхала до Італії, а з 2013-го виступає за національну збірну цієї країни.

Її батько Сергій Деркач, колишній десятиборець, є особистим тренером спортсменки. Мати Оксана також займалася потрійним стрибком.

Деркач неодноразово ставала чемпіонкою Італії та тричі виступала на Олімпіадах. На Іграх-2024 у Парижі вона посіла восьме місце у фіналі потрійного стрибка.

Нагадаємо, напередодні Михайло Кохан здобув для України бронзу у метанні молота.