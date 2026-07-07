Дорощук виступить на етапі Діамантової ліги в Монако

Український легкоатлет Олег Дорощук виступить у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги в Монако.

Про це повідомляє пресслужба змагань, яка опублікувала список учасників етапу.

Суперниками Дорощука в чоловічих стрибках у висоту стануть Ян Штефела (Чехія), Джувон Гаррісон (США, Маттео Сіолі (Італія), Ерік Портільйо (Мексика), Сарвеш Аніл Кушаре (Індія), Ромейн Бекфорд (Ямайка), Тобіас Потьє (Німеччина), Кімані Джек (Велика Британія), Мутаз Баршим (Катар).

Етап Діамантової ліги у Монако відбудеться у п'ятницю, 10 липня. Початок чоловічих стрибків у висоту – о 20:55 за київським часом.

Нагадаємо, наприкінці червня Дорощук встановив рекорд сезону в світі на меморіалі Лонського в Бердичеві.