Хотіла повторити досягнення Михайла: Кохан – про перемогу на юнацькій Олімпіаді-2026

Українська метальниця молота Міланія Кохан відреагувала на перемогу на юнацьких Олімпійських іграх-2026 у сенегальському Дакарі.

Її слова передає Суспільне Спорт.

17-річна спортсменка розповіла, що головним завданням було одразу показати високий результат і створити значний відрив від конкуренток.

"З першої спроби показала особистий рекорд. Такий був розрахунок, щоб не розтягувати багато. Потрібно метати далеко, щоб китаянка [Ян Сін'юе] зразу була в ауті. Якось на адреналіні воно так все пішло. Швидкісне коло, все було дуже добре із моїм снарядом, тому що там усі нові були, а я привезла свій", – сказала Кохан.

Перемога дозволила Міланії повторити досягнення свого старшого брата Михайла Кохана, який у 2018 році здобув золоту медаль юнацької Олімпіади в аргентинському Буенос-Айресі.

"Хотіла і виграти, і повторити досягнення Михайла, тому що він в нас вже вигравав в Буенос-Айресі олімпійське "золото". Тож зараз я теж повторила цю династію сімейства Коханів", — сказала атлетка.

Зазначимо, що професійно метанням молота Міланія займається лише з минулого сезону. У 2025 році вона стала чемпіонкою України U20 та срібною призеркою національної першості U18.

На міжнародному рівні спортсменка у складі збірної України в липні 2026 року на чемпіонаті Європи U18 в італійському Рієті. Там вона також здобула золоту медаль із результатом 70,19 метра. Цей показник став найкращим у Європі та четвертим у світі серед спортсменок її вікової категорії.

Раніше Хазар Гейдаров здобув "золото" у дзюдо, Аліна Дмитрук виборола "срібло" у фехтуванні, Микита Кузьменко "бронзу" у пляжній боротьбі, а Віталій Тарасюк здобув "срібло" у спортивній ходьбі.