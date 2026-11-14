Міланія Кохан: Михайло уже як другий мій тренер

Міланія Кохан стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у метанні молота, здобувши для України золоту нагороду. Українка не лише повторила успіх свого старшого брата Михайла, який тріумфував на аналогічних змаганнях у 2018 році, а й встановила особистий рекорд – 71,27 м.

Для Міланії це золото стало результатом тривалої роботи над технікою та підготовкою до головного старту сезону. В інтерв'ю "Чемпіону" 17-річна легкоатлетка розповіла про емоції від олімпійської перемоги, несподівано вдалу першу спробу, підтримку брата та спільну мрію родини Коханів.

– Вже з першої спроби ви метнули на особистий рекорд – зазвичай спортсмени залишають усі сили на останні спроби. У вас був план вразити всіх уже одразу?

– Так, так і було. Якось саме пішло, я б сказала, навіть полилося. Я навіть сама не очікувала з першої спроби побачити такий результат, тому що я зробила все спокійно й акуратно. Багато сил на першу спробу не втратила, тому що я довго тренувалася, щоб так вийшло.

– Чи очікували, що саме на Юнацькій Олімпіаді встановите свій рекорд і як відреагували, коли це вже сталося?

– Так, у планах було встановити новий рекорд, і ми довго йшли до цього і багато працювали над технікою.

– Для кожного спортсмена момент нагородження запам'ятовується на все життя. Які емоції були у вас, коли лунав гімн та золота медаль уже була вашою?

– Я ці Олімпійські ігри запам'ятаю надовго, і це олімпійське золото, емоції... Не передати словами, яка я була щаслива і горда за свою країну. Коли грав гімн, у мене навіть полилися сльози радості, що все вийшло, як я хотіла. Уся праця і старанна робота окупилися.

– Ви оформили так званий сімейний дубль, повторивши успіх свого брата Михайла. Що сказав Михайло вже після виступу і чи давав він якісь поради до змагань?

– Так, Михайло мене завжди підтримував на початку моєї кар'єри і в подальшому теж. Я йому шалено вдячна за настанови, які він мені давав на змаганнях, за технічну роботу теж підказував, і в залі теж. Можна так сказати, що він уже як другий мій тренер, з великим досвідом і багажем знань. Після виступу він мене привітав, та я йому зателефонувала.

– Чи є в планах у сім'ї Коханів повторити цей успіх, але вже на Олімпіаді в Лос-Анджелесі?

– Звичайно, будемо прагнути, щоб відібратися туди, будемо багато працювати над цим, та час покаже.