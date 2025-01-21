Ski girl: Бех-Романчук поділилася звабливими фото з гірськолижного курорту в Карпатах

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася яскравими фотографіями з відпустки у Карпатах.

Спортсменка показала в Інстаграмі світлини з гірськолижного курорту в Карпатах.

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Марина показала багато стильних кадрів у різних зимових нарядах. Деякі з них навіть були доволі відвертими.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бех-Романчук пропустить чемпіонати світу та Європи у приміщенні.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні відбудеться з 6 по 9 березня, а чемпіонат світу з 21 по 23 березня 2025 року.

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На європейських першостях у приміщенні в Марини Бех-Романчук дві медалі – золото у 2021-му та бронза у 2019 році. На чемпіонатах світу в приміщенні українка зуміла здобути срібло у 2022 році.