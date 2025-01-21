Ski girl: Бех-Романчук поділилася звабливими фото з гірськолижного курорту в Карпатах
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася яскравими фотографіями з відпустки у Карпатах.
Спортсменка показала в Інстаграмі світлини з гірськолижного курорту в Карпатах.
Марина показала багато стильних кадрів у різних зимових нарядах. Деякі з них навіть були доволі відвертими.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бех-Романчук пропустить чемпіонати світу та Європи у приміщенні.
Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні відбудеться з 6 по 9 березня, а чемпіонат світу з 21 по 23 березня 2025 року.
На європейських першостях у приміщенні в Марини Бех-Романчук дві медалі – золото у 2021-му та бронза у 2019 році. На чемпіонатах світу в приміщенні українка зуміла здобути срібло у 2022 році.