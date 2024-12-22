Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області.

Про призначення нового очільника області повідомила ФЛАУ.

За інформацією джерела, було обрано 10 нових очільників обласних федерацій.

Бех-Романчук Марина Олександрівна – Хмельницька ТФЛА;

Бризгін Віктор Аркадійович – Луганська ТФЛА;

Бех Олена Володимирівна – Вінницька ТФЛА;

Бібік Ольга Анатоліївна – Чернігівська ТФЛА;

Коломоєць Анатолій Іванович – Закарпатська ТФЛА;

Гливинський Руслан Йосипович – Одеська ТФЛА;

Абраменко Наталія Едуадівна – Кіровоградська ТФЛА;

Недопад Григорій Вікторович – Волинська ТФЛА;

Повх Олеся Іванівна – Запорізька ТФЛА;

Лис Віктор Мілентійович – Донецька ТФЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бех-Романчук пропустить чемпіонати світу та Європи у приміщенні.