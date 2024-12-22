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Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області

Микита Павлів — 22 грудня 2024, 22:28
Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області
Марина Бех-Романчук
ФЛАУ

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області.

Про призначення нового очільника області повідомила ФЛАУ.

За інформацією джерела, було обрано 10 нових очільників обласних федерацій.

  • Бех-Романчук Марина Олександрівна – Хмельницька ТФЛА;
  • Бризгін Віктор Аркадійович – Луганська ТФЛА;
  • Бех Олена Володимирівна – Вінницька ТФЛА;
  • Бібік Ольга Анатоліївна – Чернігівська ТФЛА;
  • Коломоєць Анатолій Іванович – Закарпатська ТФЛА;
  • Гливинський Руслан Йосипович – Одеська ТФЛА;
  • Абраменко Наталія Едуадівна – Кіровоградська ТФЛА;
  • Недопад Григорій Вікторович – Волинська ТФЛА;
  • Повх Олеся Іванівна – Запорізька ТФЛА;
  • Лис Віктор Мілентійович – Донецька ТФЛА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бех-Романчук пропустить чемпіонати світу та Європи у приміщенні.

Марина Бех-Романчук ФЛАУ

Марина Бех-Романчук

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