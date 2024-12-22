Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області
Марина Бех-Романчук
ФЛАУ
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук очолила Федерацію легкої атлетики Хмельницької області.
Про призначення нового очільника області повідомила ФЛАУ.
За інформацією джерела, було обрано 10 нових очільників обласних федерацій.
- Бех-Романчук Марина Олександрівна – Хмельницька ТФЛА;
- Бризгін Віктор Аркадійович – Луганська ТФЛА;
- Бех Олена Володимирівна – Вінницька ТФЛА;
- Бібік Ольга Анатоліївна – Чернігівська ТФЛА;
- Коломоєць Анатолій Іванович – Закарпатська ТФЛА;
- Гливинський Руслан Йосипович – Одеська ТФЛА;
- Абраменко Наталія Едуадівна – Кіровоградська ТФЛА;
- Недопад Григорій Вікторович – Волинська ТФЛА;
- Повх Олеся Іванівна – Запорізька ТФЛА;
- Лис Віктор Мілентійович – Донецька ТФЛА.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бех-Романчук пропустить чемпіонати світу та Європи у приміщенні.