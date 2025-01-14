Мода чи тренування? Магучіх здивувала фанатів ефектною фотосесією

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх перервала затишшя у соціальних мережах, опублікувавши першу у цьому році фотосесію.

Українська легкоатлетка продемонструвала низку ефектних кадрів, залишився послання для фанатів у чорному піджаку, який вимощений блакитною фарбою.

"Мода чи тренування? Що ти обираєш? Пиши в коментарях!" – підписала фото Ярослава.

Нагадаємо, минулий рік став найуспішнішим для зірки України в легкій атлетиці. Вона стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту, побила світовий рекорд, що тримався із 1987 року та втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Нещодавно Ярославу ще й визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі та світі.