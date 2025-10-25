Мої дівчатка сказали ловити кожен момент: Бех-Романчук показала перші фото вагітності

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка разом із чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, нещодавно повідомила про довгоочікувану вагітність, поділилася з шанувальниками ніжними моментами цього особливого періоду.

У своєму Instagram Марина опублікувала серію фото, зроблених у затишній атмосфері, та розповіла, що спочатку не планувала зніматися так рано.

Читайте також : Фото Відома українська фехтувальниця оголосила про вагітність у свій день народження

Однак, за її словами, саме подруги переконали її "ловити кожен момент", аби потім не пошкодувати.

"Мої дівчатка кажуть, що треба ловити кожен момент на камеру, бо потім пошкодую, що не зробила цього. Хто я така, щоб не послухати досвідчених жінок? Підняла свою дупцю і зробила пару кадрів у цьому чарівному стані, хоча планувала перші фото десь на 27 тижні", – зізналася спортсменка.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо про рішення Athletics Integrity Unit дискваліфікувати Марину Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.