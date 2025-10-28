Українська правда
Hot mama: Бех-Романчук вразила фанатів відвертою фотосесією з животиком

Богдан Войченко — 28 жовтня 2025, 22:11
Українська зірка легкої атлетики Марина Бех-Романчук, яка невдовзі вперше стане мамою, приголомшила шанувальників стильною та ніжною фотосесією.

Спортсменка поділилася серією світлин у своєму Instagram, де постала в темному тотал-луці вільному жакеті та широких штанах, доповнивши образ ніжним акцентом на кругленькому животику.

"Гаряча мама",  підписала знімки Бех-Романчук.

Нагадаємо, у серпні стало відомо про рішення Athletics Integrity Unit дискваліфікувати Марину Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.

Раніше Марина та Михайло Романчук, влаштували зворушливе гендер-паті, на якому дізналися стать свого первістка.

