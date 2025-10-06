Емоційне гендер-паті: Бех-Романчук з чоловіком розкрили стать своєї майбутньої дитини

Українська зіркова пара, легкоатлетка Марина Бех-Романчук та титулований плавець Михайло Романчук, влаштували зворушливе гендер-паті, на якому дізналися стать свого первістка.

Свято пройшло у колі найближчих друзів і родини. Перед моментом розкриття гості, а також сама пара, висловили свої припущення: Марина була впевнена, що носить хлопчика, а Михайло припускав, що у них буде донька.

Кульмінаційний момент стався біля мальовничої водойми: коли спортсмени підпалили феєрверк, у небо здійнявся рожевий дим – пара чекає на дівчинку.

"Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе," – написала Марина у своєму Instagram.

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо про рішення Athletics Integrity Unit дискваліфікувати Марину Бех-Романчук на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Спортсменка не визнала свою провину. Одразу після цього ФЛАУ випустила заяву, в якій підтримала 29-річну українку.