Магучіх зізналася, що приносить їй найбільші прибутки

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх відверто зізналася, що найбільші прибутки їй приносять рекламні контракти.

Про це легкоатлетка розповіла в інтерв'ю ведучій Маші Єфросиніній на її YouTube-каналі.

"Рекламні контракти – так. З Puma і Omega – більше. Це, в принципі, ті гроші, на які я живу. У відсотковому відношенні іноземна та українська реклама це взагалі незрівняні цифри, тому в Україні знімаюся для кайфу", – розповіла Ярослава.

Раніше Ярослава назвала свої наступні цілі, яких вона буде прагнути досягти у наступному сезоні.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.