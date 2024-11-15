Новий рекорд та чемпіонат світу: Магучіх – про свої цілі на сезон

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх назвала свої наступні цілі, яких вона буде прагнути досягти у наступному сезоні.

Про це Магучіх розповіла в Instagram.

"Наступна ціль – добре підготуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу в приміщенні. Встановити новий олімпійський рекорд",

Також Ярослава відповіла на питання щодо кількості тренувань на тиждень.

"Все залежить від періодів. Коли в мене розпочинається тренувальний збір, то я маю по два тренування 5 разів на тиждень, десь по 1,5-2 години.

Все ближче до змагань – по одному тренуванню 5 разів на тиждень", – зазначила Магучіх.