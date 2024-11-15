Новий рекорд та чемпіонат світу: Магучіх – про свої цілі на сезон
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх назвала свої наступні цілі, яких вона буде прагнути досягти у наступному сезоні.
Про це Магучіх розповіла в Instagram.
"Наступна ціль – добре підготуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу в приміщенні. Встановити новий олімпійський рекорд", – розповіла спортсменка.
Також Ярослава відповіла на питання щодо кількості тренувань на тиждень.
"Все залежить від періодів. Коли в мене розпочинається тренувальний збір, то я маю по два тренування 5 разів на тиждень, десь по 1,5-2 години.
Все ближче до змагань – по одному тренуванню 5 разів на тиждень", – зазначила Магучіх.
Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.
Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.