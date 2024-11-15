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Новий рекорд та чемпіонат світу: Магучіх – про свої цілі на сезон

Олександр Булава — 15 листопада 2024, 15:36
Новий рекорд та чемпіонат світу: Магучіх – про свої цілі на сезон
Ярослава Магучіх
Getty Images

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх назвала свої наступні цілі, яких вона буде прагнути досягти у наступному сезоні.

Про це Магучіх розповіла в Instagram.

"Наступна ціль – добре підготуватися до чемпіонату Європи та чемпіонату світу в приміщенні. Встановити новий олімпійський рекорд", – розповіла спортсменка.

Також Ярослава відповіла на питання щодо кількості тренувань на тиждень.

"Все залежить від періодів. Коли в мене розпочинається тренувальний збір, то я маю по два тренування 5 разів на тиждень, десь по 1,5-2 години.

Все ближче до змагань по одному тренуванню 5 разів на тиждень", – зазначила Магучіх.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.

Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

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