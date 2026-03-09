Хочеться виступити щонайменше ще на двох Олімпіадах: Магучіх – про подальші плани в кар'єрі

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх розповіла про свої подальші плани у легкій атлетиці, зізнавшись, що планує виступити ще мінімум на двох літніх Олімпійських іграх.

Про це вона сказала у інтерв'ю порталу Жорстка атлетика.

"Ми рухаємося тією ж філософією ще з юнацького віку. Хочеться виступити щонайменше ще на двох Олімпіадах – у Лос-Анджелесі та в Австралії. А можливо, і в 2036 році.

Але потрібно дивитися на стан здоров'я. Хотілося б завершувати кар'єру, коли ти ще в гарній формі й показуєш високі результати, а не коли вже десяті місця. Треба знайти цю межу", – зазначила Ярослава.

Нагадаємо, що чемпіонаті України у приміщенні у Києві Ярослава виборола золото, випередивши Юлію Левченко завдяки меншій кількості витрачених спроб. Обидві спортсменки зупинилися на позначці 1,96 метра, тоді як бронзу з результатом 1,93 метра здобула Ірина Геращенко.

Додамо, що раніше Магучіх також виграла етап золотої серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе.