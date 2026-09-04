Дорощук виграв "бронзу" у фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту

Українець Олег Дорощук виграв "бронзу" у стрибках у висоту в межах фіналу Діамантової ліги, який проходить у Брюсселі, Бельгія.

За медалі у фіналі турніру, крім Дорощука, боролися також олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері, срібний призер ЧС-2026 у приміщенні Ерік Портільйо, призер молодіжних чемпіонатів світу та Європи Матеуш Колодзейський, американець Джувон Гаррісон, Ромейн Бекфорд з Ямайки та бельгієць Томас Кармой, який отримав додаткову квоту.

Всі спортсмени подолали стартові 2.16 м, а на 2.21 першим вибув саме бельгієць. Дорощук ці дві планки подолав з першої спроби, як і наступні 2.25. Також до українця доєдналися Тамбері та Гаррісон, які також стрибнули без помилок, і Колодзейський, якому знадобилося всі три спроби, а от Бекфорд та Портільйо вибули.

На 2.28 Колодзейський взагалі розігнався та зміг подолати цю позначку з першої спроби, чого не змогли зробити його опоненти, включно з Дорощуком. Слідом за поляком цю планку взяв лише Гаррісон, а Тамбері після першої помилки дві останні спроби переніс на 2.31, яку взяти не зміг та розділив третє місце з Дорощуком.

У підсумку переможцем став поляк Колодзейський, який обійшов Гаррісона за рахунок меншої кількості помилок, адже обидва подолати 2.31 не змогли.

Діамантова ліга-2026

Фінал, 4 вересня

Стрибки у висоту, чоловіки

1. Матеуш Колодзейський (Польща) – 2.28 м

2. Джувон Гаррісон (США) – 2.28 м

3. Олег Дорощук (Україна) – 2.25 м

3. Джанмарко Тамбері (Італія) – 2.25 м

Зазначимо, що це була третя участь для Олега Дорощука у фіналі Діамантової ліги. Попередні два рази він ставав срібним призером.

Нагадаємо, що цього року організатори змагань встановили рекордні призові для учасників. Зокрема, переможець заробить 60 тисяч доларів.

Додамо, що завтра у секторі стрибків у висоту за медалі поборються Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.