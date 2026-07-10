Стрибалося дуже класно: Магучіх – про свою першу за 5 років перемогу на чемпіонаті України

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася емоціями від першої за 5 років перемоги на чемпіонаті України з легкої атлетики, зазначивши, що завдяки сприятливій погоді їй стрибалося дуже класно.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"Сьогодні було все: і сонце, і дощ, і вітер. Але я дуже вдячна організаторам. Коли ми прийшли робити розминочні спроби, яма була суха, бо її накрили. У Цюриху та Лондоні, коли дощ, яма постійно мокра і коли виконуєш пробні спроби, то ти вся мокра. Тут все було сухо і це дуже круто, тому стрибалося дуже класно", – сказала Магучіх.

Нагадаємо, що напередодні Магучіх також перемогла на етапі Континентального туру в Загребі.