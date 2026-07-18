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Мені не подобаються мої стрибки, це якесь божевілля: Магучіх – про свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні

Олексій Мурзак — 18 липня 2026, 22:08
Мені не подобаються мої стрибки, це якесь божевілля: Магучіх – про свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Ярослава Магучіх
ФЛАУ

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на етапі Діамантової ліги в Лондоні, де вона показала другий результат, зазначивши, що це було якесь божевілля. 

Про це вона сказала в коментарі організаторам турніру.

"Почуваюся дуже добре, але мені не подобаються мої стрибки, тому що майже кожну висоту долала лише з другої спроби. Це було якесь божевілля. Але це теж досвід – потрібно знову навчитися брати висоти з першої спроби", – наголосила Ярослава.

Нагадаємо, Магучіх наприкінці травня перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко), а нещодавно тріумфувала на Континентальному турі в Нідерландах, а також виграла чемпіонат України.

Діамантова ліга Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

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