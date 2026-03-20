Вірю, що одного дня на подіумі будуть три українки: Магучіх – про свою перемогу на ЧС-2026

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 Ярослава Магучіх поділилася своїми емоціями після перемоги на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні, який проходить в польському Торуні, висловивши сподівання, що колись весь подіум буде українським.

Про це вона сказала у коментарі Суспільне Спорт.

"У секторі все чудово, як завжди. Я дуже рада повернутися в сектор чемпіонату світу у приміщенні й вибороти золоту нагороду. Це мій четвертий чемпіонат світу і лише друга золота нагорода, але я дуже щаслива. На цей чемпіонат, напевно, я їхала з думками, що хочу цю золоту нагороду, і так було в секторі.

Розуміла, що треба стрибати все з першої спроби. Особливо після 1.99 м: коли чотири дівчини зробили це, я зрозуміла, що 2.01 м треба стрибати з першої спроби, бо це може коштувати золотої медалі. Я стрибнула і виграла, от так просто стрибнула і виграла все", – зазначила Ярослава.

Магучіх наголосила, що їй дуже хотілося вибороти золоту нагороду для України і для українців у такий надважкий час

"Я це зробила, і Юля це зробила. Нарешті дві українки будуть стояти на подіумі знову, і я вірю, що одного дня там будуть стояти три українки", – додала новоспечена чемпіонка зі стрибків у висоту.

Як відомо, Магучіх підкорилася висота 2.01 метри, тоді як "срібло" виграла її землячка Юлія Левченко, яка змогла подолати планку в 1,99 м.

Нагадаємо, що на минулому чемпіонаті світу у приміщенні переможницею стала Нікола Оліслагерс. Тоді Ярослава Магучіх здобула "бронзу".