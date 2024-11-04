Магучіх побореться з Тіам за звання найкращої легкоатлетки року

Українка Ярослава Магучіх претендує на нагороду найкращої легкоатлетки 2024 року.

Про це повідомляє World Athletics.

Українка потрапила у фінальну номінацію разом з олімпійською чемпіонкою Нафіссату Тіам з Бельгії. Переможця буде оголошено 1 грудня.

Нагадаємо, Магучіх у 2024 році стала олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту і встановила новий світовий рекорд – 2,10 м. Попереднє досягнення Стефки Костадінової (2,09 м) трималося із 1987 року. Також українка втретє поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

Водночас бельгійка у цьому році виграла жіноче семиборство Олімпійських ігор-2024. За підсумком усіх змагань вона заробила 6880 очок. Для неї це третє олімпіське золото у даній дисципліні. Раніше вона перемагала на Іграх у Ріо-2016 та Токіо-2020.

Напередодні Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Європі.