Бельгійська спортсменка Тіам втретє поспіль стала олімпійською чемпіонкою з семиборства

Бельгійка Нафіссату Тіам виграла жіноче семиборство Олімпійських ігор-2024. За підсумком усіх змагань вона заробила 6880 очок.

Такий результат дозволив Тіам випередити представницю Великої Британії Катаріну Джонсон-Томпсон на 36 балів.

29-річна спортсменка стала триразовою олімпійською чемпіонкою. Вона також перемагала у цій дисципліні на Олімпіадах в Ріо-2016 та Токіо-2024.

Бронзову нагороду завоювала землячка Тіам Нур Відтс. Її результат — 6707.

1. 🥇Нафіссату Тіам (Бельгія) — 6880;

2. 🥈 Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія) — 6844;

3. 🥉 Нур Відтс (Бельгія) — 6707.

Нагадаємо, українець Владислав Чекан не зумів кваліфікуватися у фінал змагань з п'ятиборства.

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