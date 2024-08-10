Бельгійська спортсменка Тіам втретє поспіль стала олімпійською чемпіонкою з семиборства
Бельгійка Нафіссату Тіам виграла жіноче семиборство Олімпійських ігор-2024. За підсумком усіх змагань вона заробила 6880 очок.
Такий результат дозволив Тіам випередити представницю Великої Британії Катаріну Джонсон-Томпсон на 36 балів.
29-річна спортсменка стала триразовою олімпійською чемпіонкою. Вона також перемагала у цій дисципліні на Олімпіадах в Ріо-2016 та Токіо-2024.
Бронзову нагороду завоювала землячка Тіам Нур Відтс. Її результат — 6707.
1. 🥇Нафіссату Тіам (Бельгія) — 6880;
2. 🥈 Катаріна Джонсон-Томпсон (Велика Британія) — 6844;
3. 🥉 Нур Відтс (Бельгія) — 6707.
Нагадаємо, українець Владислав Чекан не зумів кваліфікуватися у фінал змагань з п'ятиборства.
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