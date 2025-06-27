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Найкрасивіша українська легкоатлетка показала романтичні кадри з літнього Парижа

Богдан Войченко — 27 червня 2025, 10:05
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Найкрасивіша українська легкоатлетка показала романтичні кадри з літнього Парижа

Юлія Левченко зачарувала своїх підписників новою серією романтичних світлин із серця Парижа.

Українська стрибунка у висоту, яку справедливо називають однією з найкрасивіших спортсменок країни, влаштувала невелику фотосесію на тлі Ейфелевої вежі.

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На знімках Юлія позує в елегантному світлому платті, що ідеально підкреслює її витончену фігуру та природну жіночність.

"Окей, Париже, давай спробуємо знову", – написала спортсменка.

Нагадаємо, минулого тижня Левченко брала участь в етапі Діамантової ліги в Парижі, завершивши виступи на 11 місці.

Напередодні українка виграла золоту медаль на турнірі Halina Konopacka Classic у Варшаві.

Юлія Левченко Легка атлетика фотосесія