Найкрасивіша українська легкоатлетка показала романтичні кадри з літнього Парижа
Юлія Левченко зачарувала своїх підписників новою серією романтичних світлин із серця Парижа.
Українська стрибунка у висоту, яку справедливо називають однією з найкрасивіших спортсменок країни, влаштувала невелику фотосесію на тлі Ейфелевої вежі.
На знімках Юлія позує в елегантному світлому платті, що ідеально підкреслює її витончену фігуру та природну жіночність.
"Окей, Париже, давай спробуємо знову", – написала спортсменка.
Нагадаємо, минулого тижня Левченко брала участь в етапі Діамантової ліги в Парижі, завершивши виступи на 11 місці.
Напередодні українка виграла золоту медаль на турнірі Halina Konopacka Classic у Варшаві.