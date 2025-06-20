Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі

Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула срібло на етапі Діамантової ліги.

На черговому етапі Діамантової ліги в Парижі брали участь дві українки – Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

Традиційно серед основних суперниць українських спортсменок були австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які нещодавно здобули "золото" та "срібло" на чемпіонаті світу у приміщенні.

Першою з українок у секторі стартувала Юлія Левченко. 1.83 м. наша спортсменка взяла з першої спроби, однак на висоті 1.88 м. легкоатлетка помилилася.

Зрештою, Левченко вирішила відразу перенести свої спроби на 1.91 м. Втім з двох стрибків цю висоту українка не взяла і завершила виступи на етапі у Парижі на 11 місці.

На цій же планці зупинилися ще низка спортсменок. Щодо Магучіх, то вона впевнено взяла висоту 1.91 м.

Згодом розпочалися проблеми: Ярослава з перших двох спроб не взяла 1.94 метри, але перенесла останню спробу на 1.97 м. і, зрештою, взяла цю висоту. Австралійські суперниці Оліслагерс та Паттерсон також взяли цю позначку.

У підсумку, до висоти у 2 метри дійшли лише Магучіх та австралійки. Паттерсон та українка цю висоту не взяли, а Оліслагерс успішно виконала другу спробу.

Тож Оліслагерс – перша, Магучіх знову посіла друге місце, а Паттерсон фінішувала третьою.

Діамантова ліга-2025. Париж.

Стрибки у висоту (жінки)

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 2.00 м Ярослава Магучіх (Україна) – 1.97 м Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1.97 м

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11-12. Юлія Левченко (Україна) – 1.83 м