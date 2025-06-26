Ми тут, щоб успішно виступити на Командному чемпіонаті Європи: Магучіх показала яскраве фото з Мадрида

Зірка легкої атлетики Ярослава Магучіх поділилася сонячним знімком із Мадрида напередодні чергових змагань.

Українка опублікувала в соцмережах фото зі столиці Іспанії і залишила мотивуюче послання фанатам.

"Останній раз я була в Мадриді у 2018 році. Місто має шикарну архітектуру (особливо фасади) і дуже особливу атмосферу. Я тоді вперше відчула, що є міста, в які хочеться повертатись. Мадрид – одне з них. І через 7 років після цього – ми знов тут, але вже з іншою метою – успішно виступити на Командному чемпіонаті Європи. Хай все вдасться", – написала Ярослава.

Нагадаємо, з 26 по 29 червня у Мадриді відбудеться Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Ярослава виступить в останній день змагань.

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Напередодні українка виборола срібло на етапі в Парижі, вдруге поспіль пропустивши вперед австралійку Ніколу Оліслагерс.

Раніше повідомлялося, що завдяки сріблу на етапі в Парижі Ярослава додала 7 балів до особистого заліку, отримавши право виступити у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбудеться у Цюріху.