Романтика у горах: Левченко поділилася атмосферними фото відпочинку з чоловіком

Українська легкоатлетка Юлія Левченко у соцмережах поділилася серією атмосферних фотографій із гірської місцевості.

На опублікованих кадрах українка проводить час разом із чоловіком, насолоджується природою, мальовничими краєвидами та спокоєм далеко від стадіонів і спортивного шуму.

Шанувальники одразу відзначили, що спортсменка буквально сяє від щастя.

"Проживаю це життя", – написала Левченко під фото.

Нагадаємо, напередодні Юлія здобула перемогу на етапі Континентального туру в Турку. У своїй найкращій спробі українська стрибунка підкорила висоту 1,97 метра.

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Напередодні Левченко зупинилася за крок від "бронзи" на етапі Діамантової ліги в Рабаті (Марокко), з результатом 1,91 м. Перемогу ж здобула Ярослава Магучіх – 1,97 м.